Разработка документации на капремонт старого Борского моста запланирована на 2022 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Разработка документации на капитальный ремонт автодорожной части моста через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Нижний Новгород – Шахунья – Киров (старый Борский мост) запланирована на 2022 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, на данный момент подготовлено и согласовано техническое задание, подготовлена и согласована сметная документация на проектно-изыскательские работы, проходит согласование максимальной цены работ для дальнейшей подготовки и проведения конкурсных процедур.

"Учитывая сложность и ответственность объекта, разработку проектной документации на ремонт автодорожной части моста через Волгу и прохождение экспертизы сметной документации планируется завершить в июле 2022 года", - отметили в управлении.

Только после этого будут планироваться сроки проведения строительно-монтажных работ.

Напомним, что в сентябре проводился ремонт нового Борского моста.

При этом Минтранс уже приступил ко второму этапу работ на мосту. Так, предстоит выполнить ремонт всех 17 стыковочных зон с деформационными швами. Для удобства горожан данные работы будут производиться только в ночное время суток, протяженность ограждаемых участков - менее 150 метров. На эти работы закладывается около трех недель.

Все ремонтные работы на участке должны быть завершены до 30 ноября 2021 года. Подрядчик - ООО "НИЖАВТОДОРСТРОЙ".

На покрытии Борского моста образовалась колейность. В 2020 году была разработана ведомость дефектов, и на ее основе спланированы ремонтные работы.