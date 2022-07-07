Документацию на ремонт Борского моста планируется разработать к концу 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Документацию на ремонт Борского моста планируется разработать к концу 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Главное управлении автомобильных дорог".

Напомним, что суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост.

Согласно информации, решение суда о ремонте Борского моста вступило в силу 19 июня.

При этом 17 июня по итогам проведенного конкурса был заключен контракт на создание проектно-сметной документации по ремонту моста и дорог к нему. Разработку планируется завершить в конце текущего года, добавили в ГУАД.