Семь школ и десять детских садов Нижегородского района отремонтируют к новому учебному году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском районе областного центра в рамках подготовки к новому учебному году ведутся ремонтные работы в школах и детских садах. Как сообщили в райадминистрации, масштабные работы запланированы в 17 образовательных учреждениях.

По словам главы района Ильи Лагутина, к началу нового учебного года должны быть отремонтированы семь школ и десять детских садов.

Капитальный ремонт будет проведен в трёх образовательных организациях. Так, в гимназии №13 отремонтируют кровлю, в школе №14 им. Короленко также будет осуществлён ремонт кровли и внутренних помещений, а в детском саду №469 отремонтируют фасад, заменят окна и обновят асфальт на территории. Даты начала работ будут определены в ближайшее время.

В школе №30 им. Антоновой ведётся строительство перехода между зданием школы и спортзалом, а в скором времени там отремонтируют пищеблок.

А вот в школе №103 ремонт пищеблока с частичной заменой оборудования находится на финальной стадии, а в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" здесь будут отремонтированы учебные классы.

Модернизация классов также запланирована к новому учебному году в гимназии №13, а также школах № 3, 22, 14 и 102. Работы по данному проекту в школах уже ведутся, отметили в администрации Нижегородского района.

За лето текущий ремонт будет выполнен в 9 детских садах. В детсаду №139 уже отремонтировали ограждение, в детском саду №7 будут отремонтированы туалеты, в дошкольном образовательном учреждении №33 – вентиляция в бассейне

Детский сад №182 ждёт ремонт стен в группах, в детсаду №136 отремонтируют электропроводку, потолок, трубы холодного и горячего водоснабжения.

В детских садах № 161, 179, 248, 432 будет отремонтирована пожарная сигнализация.

Кроме того, в ДДК им. Бринского будет проведён ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и кровли.

"Безопасность и комфорт детей всегда в приоритете. В прошлом году в Нижегородском районе было отремонтировано пять образовательных организаций. Сейчас наша работа продолжается в гораздо большем объёме", - подчеркнул Илья Лагутин.

Напомним, работы по ремонту и модернизации также пройдут в 17 школах Автозаводского района.

Ранее сообщалось, что кровли, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода в июле.