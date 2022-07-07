Фельдшер пострадал в ДТП со скорой помощью на Бору Происшествия

Фото: МДПС Бор, соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фельдшер пострадал в ДТП со скорой помощью на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 10:25 автомобиль "Скорой медицинской помощи", двигавшийся с включенными спецсигналами, при движении в попутном направлении столкнулся с совершавшим маневр легковым автомобилем. Из-за столкновения медицинская машина съехала на обочину.

В результате ДТП пострадал фельдшер, который был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники УГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП на дорогах Нижегородской области 12 июля.