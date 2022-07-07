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Фельдшер пострадал в ДТП со скорой помощью на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в 10:25 автомобиль "Скорой медицинской помощи", двигавшийся с включенными спецсигналами, при движении в попутном направлении столкнулся с совершавшим маневр легковым автомобилем. Из-за столкновения медицинская машина съехала на обочину.
В результате ДТП пострадал фельдшер, который был доставлен в больницу.
В настоящее время сотрудники УГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП на дорогах Нижегородской области 12 июля.
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