Более 30 ДТП с самокатами произошло в Нижегородской области с начала года Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 30 ДТП с самокатами произошло в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 33 ДТП с самокатами пострадали 24 человека, из которых 4 - дети до 16 лет.

Отмечается, что 30 ДТП произошли в Нижнем Новгороде, а по одно происшествию - на территории Дзержинска, Богородска и рабочего поселка Воротынец.

В 2021 году было зарегистрировано 36 ДТП с самокатами. Пострадал в них 31 человек.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода подписала соглашение с несколькими сервисами аренды электросамокатов.