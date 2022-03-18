Администрация Нижнего Новгорода подписала соглашение с несколькими сервисами аренды электросамокатов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация Нижнего Новгорода подписала соглашение с несколькими сервисами аренды электросамокатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, безопасность передвижения будет обеспечиваться на муниципальном уровне, пока нет единых федеральных правил.

Юрий Шалабаев предупредил, что сейчас выезжать на электросамокатах ещё рано и травмоопасно. Глава города порекомендовал дождаться сухой и теплой погоды, а в первые дни потренироваться в парке или сквере.

Также на Нижне-Волжской набережной около Туристско-информационного центра волонтёры провели мастер-класс, как правильно пользоваться электросамокатами.

Ранее сообщалось, что ограничение скорости движения электросамокатов в Нижнем Новгороде продлят в новом сезоне. Так, сохраняется ограничение скорости до 25 км/ч, а на территориях с плотным туристическим потоком – до 15 км/ч. Это ул. Большая Покровская, ул. Рождественская, Нижне-Волжская набережная, а также городские парки.