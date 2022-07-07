Движение транспорта перекроют возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 14 июля

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В Советском районе Нижнего Новгорода 14 июля будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения будут действовать с 00:01 до 23:00 на участке около дома №29.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к перекрытой территории. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что Гранитный переулок в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта с 14 июля до 17 августа.
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