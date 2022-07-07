Гранитный переулок в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 17 августа

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В Нижегородском районе областного центра будет приостановлено движение транспорта на участке Гранитного переулка. Об этом сообщили в городском дептранспорта.
В частности, будет перекрыт участок Гранитного переулка напротив дома №121 по улице Максима Горького. Согласно информации, там будут проходить ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.
Ограничения будут действовать с 8.00 14 июля до 17 августа включительно.
Кроме того, добавили в департаменте, сегодня будут завершены ремонтные работы в переулке Гранитном напротив дома №7, которые шли здесь с 21 июня. В связи с этим на участках улицы Ашхабадской и Гранитного переулка будет восстановлено одностороннее движение.
Ранее сообщалось, что новые ограничения вводятся на Георгиевском съезде Нижнего Новгород со 2 августа. В частности, на съезде будет изменена зона запрета остановки и стоянки автомобилей с правой стороны при движении с Нижне-Волжской набережной в направлении площади Минина и Пожарского.
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