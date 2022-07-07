Гранитный переулок в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 17 августа Общество

Фото: ЦОДД

В Нижегородском районе областного центра будет приостановлено движение транспорта на участке Гранитного переулка. Об этом сообщили в городском дептранспорта.

В частности, будет перекрыт участок Гранитного переулка напротив дома №121 по улице Максима Горького. Согласно информации, там будут проходить ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Ограничения будут действовать с 8.00 14 июля до 17 августа включительно.

Кроме того, добавили в департаменте, сегодня будут завершены ремонтные работы в переулке Гранитном напротив дома №7, которые шли здесь с 21 июня. В связи с этим на участках улицы Ашхабадской и Гранитного переулка будет восстановлено одностороннее движение.

Ранее сообщалось, что новые ограничения вводятся на Георгиевском съезде Нижнего Новгород со 2 августа. В частности, на съезде будет изменена зона запрета остановки и стоянки автомобилей с правой стороны при движении с Нижне-Волжской набережной в направлении площади Минина и Пожарского.