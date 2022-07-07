Окружной Приволжский сабантуй планируют провести в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 13 июля встретился с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Главной темой встречи стало обсуждение возможности проведения в 2023 году на территории Нижнего Новгорода Первого Приволжского Сабантуя.

Глеб Никитин высказал уверенность, что это событие станет ярким и запоминающимся. К тому же в регионе существуют вековые традиции празднования сабантуя.

"Лично был на таком мероприятии в Краснооктябрьском районе. Считаю правильным, чтобы в празднике могло участвовать как можно больше людей. Это даёт возможность не только порадовать нижегородцев и гостей города, но и укрепить межнациональный мир в регионе, повысить уровень взаимопонимания", - отметил губернатор.

Согласно информации, на сегодняшний день в Нижегородской области постоянно проживает более 40 000 представителей татарского народа. При этом дважды в регионе проводился федеральный Сабантуй.

"Волга связала судьбы многих народов, и именно на её берегах мы можем в полной мере ощутить силу единства страны, лучше узнать друг друга. В последние годы регион стал одним из главных туристических центров страны, в Нижнем Новгороде обновились ключевые площадки для проведения массовых мероприятий. Мы заинтересованы в максимально полном их использовании", - подчеркнул Глеб Никитин.