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Общество

Коммунальное предприятие Балахны оштрафовали за загрязнение Волги

14 июля 2022 11:02  [96] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальное предприятие Балахны оштрафовали за загрязнение Волги. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе проверки представители нижегородской прокуратуры выявили в сбрасываемых после очистки сточных водах предприятия ООО "БиотехСервис" превышение нормативов загрязняющих средств и факт загрязнения реки.

Кроме того, было установлено, что сточные воды с механическими примесями и твердыми коммунальными отходами непосредственно перед выпуском в реку попадают в секцию аэрируемого пруда очистных сооружений предприятия, что является нарушением установленных норм и требований.

Балахнинский городской суд признал ООО "БиотехСервис" виновным в загрязнении Волги и оштрафовал предприятие на 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд обязал ПАО "ГАЗ" устранить экологические нарушения на полигоне промотходов под Нижним Новгородом.

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Теги:
Балахна Волга Росприроднадзор
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