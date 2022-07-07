Фото:
Коммунальное предприятие Балахны оштрафовали за загрязнение Волги. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, в ходе проверки представители нижегородской прокуратуры выявили в сбрасываемых после очистки сточных водах предприятия ООО "БиотехСервис" превышение нормативов загрязняющих средств и факт загрязнения реки.
Кроме того, было установлено, что сточные воды с механическими примесями и твердыми коммунальными отходами непосредственно перед выпуском в реку попадают в секцию аэрируемого пруда очистных сооружений предприятия, что является нарушением установленных норм и требований.
Балахнинский городской суд признал ООО "БиотехСервис" виновным в загрязнении Волги и оштрафовал предприятие на 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что суд обязал ПАО "ГАЗ" устранить экологические нарушения на полигоне промотходов под Нижним Новгородом.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+