Коммунальное предприятие Балахны оштрафовали за загрязнение Волги Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальное предприятие Балахны оштрафовали за загрязнение Волги. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе проверки представители нижегородской прокуратуры выявили в сбрасываемых после очистки сточных водах предприятия ООО "БиотехСервис" превышение нормативов загрязняющих средств и факт загрязнения реки.

Кроме того, было установлено, что сточные воды с механическими примесями и твердыми коммунальными отходами непосредственно перед выпуском в реку попадают в секцию аэрируемого пруда очистных сооружений предприятия, что является нарушением установленных норм и требований.

Балахнинский городской суд признал ООО "БиотехСервис" виновным в загрязнении Волги и оштрафовал предприятие на 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд обязал ПАО "ГАЗ" устранить экологические нарушения на полигоне промотходов под Нижним Новгородом.