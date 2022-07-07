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Здание бывшей школы-интерната в Автозаводском районе продается за 53,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ДОМ.РФ.
Согласно информации, на торги выставлен земельный участок площадью 1 га на улице Комсомольская, д. 38А. Также на участке размещено здание школы-интернета площадью 1804 квадратных метров.
Участок окружен жилой многоэтажной застройкой и объектами социальной инфраструктуры. В 100 метрах от него расположена автобусная остановка, в 600 трамвайная, а в 1,5 км находится ж/д станция.
Отмечается, что на данном участке разрешена среднеэтажная жилая застройка.
Ранее сообщалось, что новый микрорайон планируется построить около поселка Новинки.
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