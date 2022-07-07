Здание бывшей школы-интерната в Автозаводском районе продается за 53,5 млн рублей Общество

Фото: ДОМ.РФ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Здание бывшей школы-интерната в Автозаводском районе продается за 53,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ДОМ.РФ.

Согласно информации, на торги выставлен земельный участок площадью 1 га на улице Комсомольская, д. 38А. Также на участке размещено здание школы-интернета площадью 1804 квадратных метров.

Участок окружен жилой многоэтажной застройкой и объектами социальной инфраструктуры. В 100 метрах от него расположена автобусная остановка, в 600 трамвайная, а в 1,5 км находится ж/д станция.

Отмечается, что на данном участке разрешена среднеэтажная жилая застройка.

Ранее сообщалось, что новый микрорайон планируется построить около поселка Новинки.