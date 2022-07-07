Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 14 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
14 июля 2022 15:26  [218] Новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина
14 июля 2022 13:41  [148] Сборная Нижегородской области заняла первое место на Летней Спартакиаде учащихся России по водному поло
13 июля 2022 10:07  [333] Нижегородский ХК "Торпедо" представил обновленный логотип
11 июля 2022 17:29  [391] Карту болельщика в Нижегородской области оформили уже 912 человек
08 июля 2022 09:48  [423] Новую скейт-площадку установят в микрорайоне Щербинки-1
07 июля 2022 09:16  [427] Большой спортивный праздник в рамках регионального финала ОХЛ пройдёт в Нижнем Новгороде 9 июля
06 июля 2022 11:58  [329] Нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике
01 июля 2022 14:56  [462] Бесплатные тренировки будут проходить в пяти парках Нижнего Новгорода в июле
01 июля 2022 13:54  [369] Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин прошли в Арзамасе
29 июня 2022 16:26  [360] "ЛУКОЙЛ" поздравил воспитанника кстовской школы бокса Сергея Колденкова с очередной победой
Спорт

Новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина

14 июля 2022 15:26  [218] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, объект планируется возвести на территории дома спорта "Спартак" на проспекте Гагарина, 25А в Советском районе, для чего необходимо внести изменения в генплан и правила землепользования города.

Так, перед началом строительства необходимо частично сменить зону многофункциональной общественной застройки на территорию спортивно-рекреационного и развлекательного назначения. 

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки рекомендовала министерству градостроительной деятельности Нижегородской области подготовить документацию для внесения данных изменений.

Планируется, что спорткомплекс будет создан в рамках концессионного соглашения. С инициативой строительства выступил СК "Торпедо".

Ранее сообщалось, что спорткомплекс СДЮШОР ХК "Торпедо" в Автозаводском районе планируется построить к 2025 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph