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Новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, объект планируется возвести на территории дома спорта "Спартак" на проспекте Гагарина, 25А в Советском районе, для чего необходимо внести изменения в генплан и правила землепользования города.
Так, перед началом строительства необходимо частично сменить зону многофункциональной общественной застройки на территорию спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки рекомендовала министерству градостроительной деятельности Нижегородской области подготовить документацию для внесения данных изменений.
Планируется, что спорткомплекс будет создан в рамках концессионного соглашения. С инициативой строительства выступил СК "Торпедо".
Ранее сообщалось, что спорткомплекс СДЮШОР ХК "Торпедо" в Автозаводском районе планируется построить к 2025 году.
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