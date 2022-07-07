Новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина. Соответствующая информация размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, объект планируется возвести на территории дома спорта "Спартак" на проспекте Гагарина, 25А в Советском районе, для чего необходимо внести изменения в генплан и правила землепользования города.

Так, перед началом строительства необходимо частично сменить зону многофункциональной общественной застройки на территорию спортивно-рекреационного и развлекательного назначения.

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки рекомендовала министерству градостроительной деятельности Нижегородской области подготовить документацию для внесения данных изменений.

Планируется, что спорткомплекс будет создан в рамках концессионного соглашения. С инициативой строительства выступил СК "Торпедо".

Ранее сообщалось, что спорткомплекс СДЮШОР ХК "Торпедо" в Автозаводском районе планируется построить к 2025 году.