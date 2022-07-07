Благоустройство Парковой аллеи и сквера в Дзержинске выполнены на 40% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство Парковой аллеи и сквера в Дзержинске выполнено на 40%. Об этом стало известно во время осмотра главой города Иваном Носковым общественных пространств. Работы здесь ведутся в рамках проекта ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда".

По словам мэра Дзержинска, сейчас преобразование городской среды осуществляется на принципиально новом уровне. Для этого используются современные качественные материалы и технологии.

Также глава города рассказал, что в центре должны появиться площадка для отдыха с детьми и площадка для ремесленников "Дзержинского Арбата".

Благоустройство Парковой аллеи и сквера выполнены на 40%. Здесь началась укладка тротуарной плитки, а скоро будут установлены детская игровая площадка и выставочная зона с навесами. В сквере на площади Дзержинского завершилась подготовка к установке новых торшерных светильников. Вокруг сквера стартовала укладка гранитного бордюрного камня и обустройство тротуара.

Иван Носков отметил отставание по срокам работ и поручил подрядчику ускориться.

В июле подрядная организация приступит к установке и подключению в Центральном парке культуры и отдыха освещения вдоль новых тротуаров и строительству зоны для выгула собак, воркаут-площадки и площадки для игры в городки.

Всего на благоустройство второй очереди Центрального парка культуры и отдыха, а также сквера на площади Дзержинского и пешеходной улицы Парковая аллея было выделено более 230 млн рублей.

Всего в Дзержинске по проекту "Формирование комфортной городской среды" планируется также благоустроить 36 дворов. Их полный список на текущий год можно найти на сайте администрации, в разделе "Формирование комфортной городской среды".

Ранее стали известны территории, которые благоустроят в Нижегородской области в 2023 году по программе "Формирование комфортной городской среды".