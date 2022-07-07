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Культура и отдых

Организаторы фестиваля "Рок чистой воды" анонсировали экопрограмму на 16-31 июля

14 июля 2022 16:47  [1] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Международный музыкально-экологический фестиваль "Рок Чистой Воды" состоится 30 июля на площади Минина и Пожарского.

Традиционно, большое внимание будет уделено экологическим вопросам. "Нашей целью в этом направлении является пропаганда экологических знаний, бережного отношения к природе, воспитание экологической ответственности населения", - рассказали организаторы праздника.

Так, с 16 по 30 июля в Нижнем Новгороде пройдёт экологическая акция "Эко-NN", приуроченная к эко-повестке фестиваля: на улицах города будут работать специальные экопространства, где горожане смогут обменять пластиковые бутылки на экологичные средства бытовой химии. А эко-автомобиль GAZelle e-NN будет ежедневно отвозить собранное вторсырье на переработку.

Получить в подарок экологичные чистящие средства жители города смогут за каждые 10 сданных пластиковых бутылок.

Первая экоплощадка будет работать в выходные 16 и 17 июля с 14:00 до 20:00 в парке Швейцария (ост. Улица Сурикова).

Первый замминистра экологии Нижегородской области Ольга Белянина отметила, что "Рок чистой воды" – это не только фестиваль настоящей музыки, но и социально ответственное мероприятие, которое вот уже более 20 лет продвигает ценности бережного отношения к окружающей среде и несет в массы правильные экологические привычки.

"Мы рады, что в этом году эко-повестка реализуется при поддержке нижегородских компаний, а главной движущей силой акции станет электрическая "ГАЗель", выпущенная у нас в Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе" - добавила представитель Минэкологии.

В день фестиваля, 30 июля, территория площади Минина и Пожарского будет разделена на несколько тематических зон активного отдыха, которые продемонстрируют гостям, как просто и интересно жить по стандартам "эко": вести здоровый образ жизни, правильно питаться, использовать максимально безопасную для здоровья и окружающей среды продукцию.

На следующий день, 31 июля с 10:00 до 16:00 пройдёт традиционный фестивальный воскресник по уборке мусора с берегов Гребного канала и Нижневолжской набережной. В нём примут участие музыканты, активисты, волонтёры, экологи и все желающие гости фестиваля.

Кульминацией экопрограммы станет выпуск в Волгу мальков ценных пород рыб, в котором примет участие министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Воскресник завершится концертом на мини-сцене на набережной, недалеко от Александровского сада. Там же будут организованы тематические игры, мастер-классы, состоится вручение призов.

Оргкомитет фестиваля "Рок чистой воды – 2022" приглашает всех неравнодушных нижегородцев принять участие в запланированных эко-мероприятиях.

Напомним, 30 июля 2022 года на фестивальной сцене зрители увидят 14 коллективов: "Воскресение", Сергея Галанина и группу "СерьГа", арт–проект Инны Желанной "Вилы", Альберта Кувезина, "Препинаки", Вадима Демидова, FPG , "Ансамбль Ё", "Последний Приют", "Корсар", Ordinate, The Walking Street. Большая концертная программа начнётся в 13:00 и закончится в 22:00. Вход свободный.

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Теги:
Концерты Фестиваль Экология
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