Объявлен скорректированный line up нижегородского фестиваля "Рок чистой воды" 30 июля

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Международный музыкально-экологический фестиваль "Рок Чистой Воды" состоится 30 июля 2022 года на площади Минина и Пожарского. Об этом заявил оргкомитет фестиваля.
Напомним, что в предыдущие два года - в 2020-м и 2021-м - концерты были отменены из-за пандемии COVID-19.
Первый фестиваль "Рок Чистой Воды" состоялся ещё в городе Горьком - в 1990 году. После многолетнего перерыва фестиваль был возрождён в 2016 году.
Ранее организаторы рассказали, что решили кардинально не менять состав участников, который планировался в 2021 году и посвящался 800-летию Нижнего Новгорода. Тем не менее, с момента старта подготовки в конце 2021 года line up фестиваля был немного скорректирован.
Так, 30 июля 2022 года на фестивальной сцене зрители увидят 14 коллективов:
"Воскресение", Сергея Галанина и группу "СерьГа", арт–проект Инны Желанной "Вилы", Альберта Кувезина, "Препинаки", Вадима Демидова, FPG , "Ансамбль Ё", "Последний Приют", "Корсар", Ordinate, The Walking Street.
Большая концертная программа начнётся в 13:00 и закончится в 22:00.
Вход на фестиваль будет свободным. Концерт пройдёт с учётом соблюдения всех санитарно-противоэпидемических мер, установленных для профилактики коронавирусной инфекции.
Традиционно, большое внимание будет уделено экологическим вопросам, таким как раздельный сбор мусора, сохранение чистоты реки Волги и бережного отношения к окружающей среде, к Нижнему Новгороду.
В частности, 31 июля с 10:00 до 15:00 пройдёт традиционный фестивальный воскресник по уборке мусора с берегов Гребного канала и Нижневолжской набережной. В нём примут участие музыканты, активисты–экологи и гости фестиваля.
Кульминацией экопрограммы станет выпуск в Волгу мальков ценных пород рыб, в котором примет участие министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.
Воскресник завершится концертом, который музыканты дадут для участников экологической акции.
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