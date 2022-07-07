Совмещенный турмаршрут "поезд+Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец запустят с 15 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совмещенный турмаршрут "поезд+Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец запустят с 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, смешанный маршрут из Нижнего Новгорода в Городец и обратно будет включать в себя поезда дальнего следования и пригородные поезда, а также судно на подводных крыльях "Валдай45Р".

Оформить единый билет до Городца смогут путешественники из любого региона страны, прибывающие на поезде в Нижний Новгород.

"Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать до конца лета, отправляясь от Причала 8 в пятницу, субботу и воскресенье (кроме 24 июля). Из Нижнего Новгорода судно будет отправляться в 9:00 с прибытием в Городец в 10:00. Обратно "Валдай" будет отправляться в 13:15 с прибытием в столицу Приволжья в 14:15.

Приобрести билеты как на смешанный туристический маршрут полностью, так и только на "Валдай" до Городца можно с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и на сайте ОАО "РЖД". При покупке необходимо задать маршрут Нижний Новгород (все вокзалы) – Городец (с возвращением в Нижний Новгород).

Стоимость билета для взрослого – 1750 рублей, для детей от 5 до 10 лет включительно – 1575 рублей, для детей до 5 лет оформляется безденежный проездной билет без занятия отдельного места. В стоимость билета также входит экскурсионная программа "Музей под открытым небом".

Напомним, что маршрут "Валдая" Нижний Новгород - Бор был запущен 22 июня.

Ранее сообщалось, что 14 мая был осуществлён первый в этом году рейс "Валдаев" в Чебоксары, 29 мая состоялся рейс в Юрьевец из Нижнего Новгорода, а с 1 июля начал работать маршрут до Сокольского.