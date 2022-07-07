Три ЦРБ в Нижегородской области получили 20 новых автомобилей по нацпроекту "Здравоохранение" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Три районные больницы в Нижегородской области получили 20 новых автомобилей в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В частности, новые автомобили Lada Granta поступили в Дивеевскую, Балахнинскую и Володарскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что одним из важных запросов жителей области является возможность вызвать врача на дом, поэтому данный пункт был определён как приоритетный. Благодаря поступлению новых автомобилей врачи ЦРБ смогут добраться до пациентов в отдалённых населенных пунктах, а живущие там люди будут получать своевременную медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе правительства, наибольшее количество автомобилей - девять - направлено в Дивеевскую ЦРБ. Помимо транспортировки медиков и пациентов, машины будут использоваться для доставки биоматериалов для проведения лабораторных исследований.

В Дивеевском муниципальном округе более 40 населённых пунктов, которые обслуживаются ЦРБ и входящими в её структуру поликлиникой, Сатисской участковой больницей, ФАПами. Главный врач ЦРБ Вячеслав Сурусин отметил, что служебные автомобили позволяют за день объехать около десятка сёл и отдалённых деревень, что значительно повышает уровень медобслуживания в районе.

Володарская ЦРБ получила пять новых автомобилей. По словам главврача больницы Клима Маниленко, они будут распределены по местным ФАПам.

Ещё шесть машин поступили в ЦРБ Балахны. "Автомобили жизненно необходимы для выездной работы участковых врачей, обслуживания маломобильных пациентов на дому, для доставки пациентов на консультации", - рассказал главный врач Балахнинской ЦРБ Сергей Недров.