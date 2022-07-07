Жительница Городца чуть не лишилась более 700 тысяч рублей после звонка лжесотрудников банка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жительница Городца едва не стала жертвой лжесотрудников банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 32-летняя женщина рассказала полиции о звонке якобы сотрудника банка, который заявил ей о мошеннических действиях с банковским аккаунтом и рекомендовал оформить кредит на ту же сумму, а затем обналичить средства и перечислить их на указанный счет для погашения кредита.

Женщина последовала всем указаниям мошенников и оформила кредит на 714 тысяч рублей, однако при переводе денег на "резервный" счет операция была заблокирована из-за превышения лимита перевода. Лишь после этого потерпевшая позвонила на горячую линию банка и узнала, что общалась с мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3 УК РФ и 159 ч.3 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ранее сообщалось, что еще около 1,7 млн рублей похитили "банковские" мошенники у троих нижегородцев.