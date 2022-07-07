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Происшествия

Два ребёнка попали под колёса автомобилей в Нижегородской области 14 июля

15 июля 2022 10:26  [64] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Два малолетних пешехода пострадали на дорогах Нижнего Новгорода и Дзержинска 14 июля. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, на ул. Ухтомского в Канавинском районе областного центра в 17:55 произошло ДТП с участием 10-летнего мальчика. Ребёнок не дошёл до "зебры" - и решил пересечь дорогу в неположенном месте, перед близко идущим транспортом. 36-летний водитель грузовика "Луидор-300906" не успел среагировать и совершил наезд на пешехода. В итоге ребёнок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Ещё одна авария с ребёнком произошла в Дзержинске. Согласно информации, в 19:50 на ул. Революции 49-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 11-летнюю девочку, переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ребёнок с многочисленными ушибами и ссадинами была доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что почти 100 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода с начала года.

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Теги:
Дети ДТП
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