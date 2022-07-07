Более тысячи нижегородцев выстроились в букву Z в поддержку СВО Общество

В Нижнем Новгороде прошел флешмоб в знак солидарности с Президентом РФ и Армией России. Его организаторами выступила Волонтерская Рота Боевого Братства.

Участники выстроились в большой российский триколор и военную символику Z и V. Акция прошла под лозунгами"За Россию!", "За Армию!", "За Путина!".

"На акции присутствовали участники СВО, которые в рамках ротации уже вернулись на Родину. Мы вдохновились рассказами об их подвигах, и знаем, что враги пытаются внести раскол в Российское общество. Мы здесь, чтобы заявить – у них это не выйдет! Народ России един со своим Главнокомандующим, со своей армией! Мы обеспечим Победу над фашизмом, Отечество будет свободно!" - заявил Роман Зыков, руководитель Нижегородского регионального отделения Волонтерской Роты Боевого Братства.

Отмечается, что ролик с прошедшего флешмоба получил широкую поддержку от пользователей соцсетей.