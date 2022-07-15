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Общество

Отремонтированная год назад крыша ЦРБ Балахны протекла из-за ливня

15 июля 2022 11:18  [108] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отремонтированная год назад крыша ЦРБ Балахны протекла из-за ливня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, министр уже поручил перевести пациентов в другие отделения.

Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что ремонт в больнице прошел в 2021 году, и отметил важность оперативного ремонта места, где произошла протечка.

"Но это не всё. "Всё" будет тогда, когда недобросовестный подрядчик, который в прошлом году всё это ремонтировал, найдёт в себе силы и совесть и всё исправит", - написал замгубернатора.

Также министр призвал всех подрядчиков, проводящих ремонт в медицинских организациях, бережно относиться к задачам на социальных объектах.

"Крайне сложно посреди ночи заниматься переводом пациентов, причиняя неудобство и подвергая их дополнительному стрессу", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что более 50 млн рублей выделено на капитальный ремонт Балахнинской ЦРБ.

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Теги:
Балахна больницы
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