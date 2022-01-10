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Общество

Более 50 млн рублей выделено на капитальный ремонт Балахнинской ЦРБ

08 февраля 2022 16:12  [81] Общество

Фото: ОНФ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 50 млн рублей выделено на капитальный ремонт Балахнинской ЦРБ. Об этом сообщили в администрации Балахнинской ЦРБ.

Согласно информации, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области на 2022-2025 год запланирован капитальный ремонт больницы в Правдинске Балахнинского района, включая детское отделение. Для этого из областного бюджета было выделено более 50 млн рублей.

Также сообщается, что на сегодняшний день в больнице уже отремонтирована крыша, проводится замена электропроводки и освещения. Закуплена мебель, рентген-аппарат и прибор для УЗИ. В текущем году будет заменена система отопления.

Ранее ОНФ сообщило, что в здании 1995 года постройки ни разу не проходил ремонт. Активисты народного фронта отметили удручающее состояние оборудования и санузлов Балахнинской ЦРБ, а также практически полное отсутствие отопления в здании.

Напомним, что в 2022 году почти 3 млрд рублей будет направлено на программу модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области.

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Теги:
Балахна больницы Ремонтные работы
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