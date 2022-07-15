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Более 330 нижегородцев пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю

15 июля 2022 11:30  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области продолжает проведение оперативного мониторинга в связи с продолжающейся активностью клещей. В частности, нижегородские лаборатории занимаются исследованием клещей на предмет их заражённости возбудителями инфекций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным на 14 июля, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились всего 5 687 человек (+331 пострадавший за неделю). Данные случаи зафиксированы в 49 районах области, а также во всех восьми районах Нижнего Новгорода.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Городецком районе - 422, в Дзержинске - 329, в Семёновском районе - 294, Борском - 291, Кстовском - 210. В Нижнем Новгороде по количеству обращений лидирует Автозавод - 574, Московский район - 304, Советский - 224, Ленинский - 221.

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень - на них приходится 47% случаев, в лесу - 24%, на придомовых территориях - 12%, на садово-огородных участках - 13%. Кроме того, 1,3% случаев присасывания клещей было зарегистрировано на кладбищах, а оставшиеся 2,7% приходятся на прочие места.

Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против вируса клещевого энцефалита (КВЭ) получили 598 пострадавших.

Всего, по информации Роспотребнадзора, исследовано 4 843 клеща. Из них 11 были инфицированы КВЭ: 10 из них были обнаружены ранее на территориях Ветлужского, Уренского, Сосновского, Ковернинского, Лысковского, Семёновского, Борского, Богородского, Шахунского, Балахнинского районов, а ещё один новый случай зафиксирован в Краснобаковском районе.

Ещё 269 клещей в 22 районах области и шести районах Нижнего Новгорода были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ); 27 клещей в 10 районах области и трёх районах Нижнего Новгорода являлись переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза, 18 клещей в семи районах области и двух районах областного центра оказались инфицированы возбудителем моноцирного эрлихиоза.

Среди укушенных клещами жителей Нижегородской области уже были зарегистрированы несколько случаев клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза, но новых заболевших за прошедшую неделю не зафиксировано.

В ведомстве также рассказали, что в настоящее время в Нижегородской области акарицидные обработки проведены на площади 3417 га.

Ранее сообщалось, что для профилактики клещевого энцефалита за счёт областного бюджета в нижегородские медучреждения (в том числе травмпункты) были закуплены вакцина и иммуноглобулин. Всего прививку против КВЭ на сегодняшний день сделали 6 815 человек, из них 768 детей - это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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