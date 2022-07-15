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Определены победители фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте организаторов.
Напомним, что шестой кинофестиваль "Горький fest" проходил в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля.
Согласно информации, жюри фестиваля, в которое вошли режиссер Дмитрий Тюрин, драматург Андрей Золотарев, актриса Равшана Куркова, музыкант, режиссер Алексей Рыбин, редактор Лариса Юсипова и оператор Иван Бурлаков, определили победителей в нескольких категориях.
Так, гран-при фестиваля и приз зрительских симпатий получил фильм Константина Фама "Из Иерусалима с любовью".
Фильмом с лучшей режиссурой, драматургией и лучшим изобразительным решением признана картина "По-мужски", режиссером которого выступил Максим Кулагин, а сценаристом - Денис Кулагин. Также приз за лучшую мужскую роль получил сыгравший в этой картине Антон Лапенко.
Приз за лучшую женскую роль получила актриса Мария Мацель, сыгравшая в фильме "Страна Саша".
Два приза за лучшее музыкальное решение и "За изобразительность, талант и смелость" получил фильм "Вы инопланетянин?", режиссеры Настя Завадская и Влад Баханович.
Спецприз "За искренность и любовь к героям" завоевал фильм "Невидимое" режиссера Алексея Камынина
Также на открытии фестиваля статуэтку за вклад в развитие современного российского кинематографа получил генеральный продюсер "Марс медиа" Рубен Дишдишян.
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