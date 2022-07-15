Почти 700 обращений по теме диспансеризации после COVID-19 поступило от нижегородцев в первой половине 2022 года Общество

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

Почти 700 обращений по теме диспансеризации после COVID-19 поступило от нижегородцев в первой половине 2022 года.

Такие данные озвучила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая во время прямого эфира Вконтакте, организованного ЦУР Нижегородской области.

По словам специалиста, всем жителям региона, перенесшим коронавирус, необходимо пройти реабилитацию.

Медики отмечают, что у каждого десятого после перенесенного ковида наблюдается посткоронавирусный синдром. Пациенты жалуются на повышенную усталость, сухой кашель, нарушения сна, одышку.

Наталья Савицкая подчеркнула, что в зоне риска граждане с хроническими заболеваниями, а также нижегородцы старше 50 лет.

Специалист также напомнила, что каждый нижегородец от 18 лет может пройти бесплатную диспансеризацию и при необходимости – углубленную диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства.

Наталья Савицкая посоветовала обращаться к специалистам летом, так как нагрузка на поликлиники в этот период меньше и обход врачей займет меньше времени.

Ранее сообщалось, что масочный режим не планируется возвращать в Нижегородской области.