Нижегородцы отправили четыре тонны бутилированной воды для детского дома в ЛНР Общество

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород"

Гуманитарный груз с бутилированной питьевой водой отправлен из Нижнего Новгорода для детского дома в Луганской народной республике. Также питьевую воду передали в нижегородский военный госпиталь, где проходят лечение военнослужащие, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единой России".

Очередной гуманитарный груз был направлен при поддержке регионального отделения "Единой России" и депутатов Законодательного собрания Нижегородской области Василия Суханова и Владимира Пакова.

"Эту гуманитарную помощь мы сформировали по просьбам нижегородского военного госпиталя и детского дома в Лисичанске. Большая часть груза отправилась именно в Луганскую народную республику. Сейчас Лисичанску отчаянно не хватает воды. По словам местных жителей, ВСУшники при отступлении уничтожили водопроводную систему города. Соответственно, людям ни помыться, ни еду приготовить, ни чай

заварить. И это при том, что на улице жара далеко за 30 градусов. Пока в этом есть необходимость и людям нужна помощь мы будем продолжать отправлять гуманитарные грузы на Донбасс", - сказал Василий Суханов.

Напомним, нижегородское региональное отделение "Единой России" продолжает оказывать всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР, а также проживает на освобожденных территориях. При поддержке регионального отделения "ЕР" отправлено большое количество партий гуманитарной помощи на Донбасс. В составе грузов – предметы первой необходимости, продукты питания, медицинские средства, а также стройматериалы для восстановления разрушенных объектов.

Сейчас в Нижегородской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и освобожденных территорий. Пункты сбора предметов первой необходимости открыты на базе региональной приемной и местных отделений "Единой России".