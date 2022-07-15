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Культура и отдых

Детский проект "Играем вместе" стартует во дворах Нижнего Новгорода 18 июля

15 июля 2022 14:59  [75] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Детский проект "Играем вместе" стартует во дворах Нижнего Новгорода 18 июля. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города.

Согласно информации, в каждом районе Нижнего Новгорода для детей в возрасте от 7 до 15 лет будут организованы активные игры.

Как рассказала директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева, идея проекта возникла после проведения праздников "Всем двором", где дети с удовольствием участвовали в танцевальных флешмобах и играх.

В рамках проекта волонтеры расскажут ребятам об истории и правилах дворовых игр и организуют соревнования в вышибалах или в перетягивании каната, а также эстафеты и салочки. В завершении каждый участник получит сладкий приз и памятный подарок

Первые игры пройдут 18 июля в 11.00 на территории  ТОС м/р ОАО Агрокомбинат "Горьковский" по адресу: ул.Тепличнаяя, 9. Полное расписание мероприятий можно узнать на сайте anotosnn.ru.

Ранее сообщалось, что мероприятия для детей в дни летних каникул организуют во всех районах Нижнего Новгорода.

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Теги:
двор Дети
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