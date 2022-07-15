Фото:
Детский проект "Играем вместе" стартует во дворах Нижнего Новгорода 18 июля. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города.
Согласно информации, в каждом районе Нижнего Новгорода для детей в возрасте от 7 до 15 лет будут организованы активные игры.
Как рассказала директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева, идея проекта возникла после проведения праздников "Всем двором", где дети с удовольствием участвовали в танцевальных флешмобах и играх.
В рамках проекта волонтеры расскажут ребятам об истории и правилах дворовых игр и организуют соревнования в вышибалах или в перетягивании каната, а также эстафеты и салочки. В завершении каждый участник получит сладкий приз и памятный подарок
Первые игры пройдут 18 июля в 11.00 на территории ТОС м/р ОАО Агрокомбинат "Горьковский" по адресу: ул.Тепличнаяя, 9. Полное расписание мероприятий можно узнать на сайте anotosnn.ru.
Ранее сообщалось, что мероприятия для детей в дни летних каникул организуют во всех районах Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+