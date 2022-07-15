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Экономика

Новое оборудование поступило на Арзамасский приборостроительный завод

15 июля 2022 15:44  [28] Экономика
Фото Елены Галкиной

Фото Елены Галкиной

НИА "Нижний Новгород"

На опытный участок технологического оборудования отдела главного конструктора АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" поступили автоматическая линия монтажа SMD-компонентов "Сатурн" и конвекционная печь оплавления. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.

Как рассказал ведущий инженер-электроник Олег Рудаков, данное оборудование предназначено для автоматического нанесения припойной пасты на контактные площадки и установки электрорадиоизделий на плату.  Установщик специально спроектирован для опытного производства и малых серий, ведет двусторонний монтаж компонентов на плату.  

Пусконаладочные работы показали, что установщик успешно справляется с поставленными задачами по запаиванию отечественных компонентов с формованными выводами типа "крыло чайки" на серийных платах производства АО "АПЗ". Внедрение данного оборудования позволяет значительно сократить цикл изготовления, обеспечить повторяемость и качество изделий, уйти от ручного труда.

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Теги:
АПЗ
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