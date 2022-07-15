Новое оборудование поступило на Арзамасский приборостроительный завод

Фото Елены Галкиной
НИА "Нижний Новгород"
На опытный участок технологического оборудования отдела главного конструктора АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" поступили автоматическая линия монтажа SMD-компонентов "Сатурн" и конвекционная печь оплавления. Об этом сообщили в пресс-службе АПЗ.
Как рассказал ведущий инженер-электроник Олег Рудаков, данное оборудование предназначено для автоматического нанесения припойной пасты на контактные площадки и установки электрорадиоизделий на плату. Установщик специально спроектирован для опытного производства и малых серий, ведет двусторонний монтаж компонентов на плату.
Пусконаладочные работы показали, что установщик успешно справляется с поставленными задачами по запаиванию отечественных компонентов с формованными выводами типа "крыло чайки" на серийных платах производства АО "АПЗ". Внедрение данного оборудования позволяет значительно сократить цикл изготовления, обеспечить повторяемость и качество изделий, уйти от ручного труда.
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