Около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях.

По словам мэра, проблемы с ливневой канализацией имеются во всех районах города. Для того, чтобы привести их в порядок, необходимо произвести ремонт имеющихся сетей и насосных станций. На эти цели необходимо потратить около 9 млрд рублей.



Однако этих средств у администрации Нижнего Новгорода на данный момент нет, но Юрий Шалабаев подчеркнул, что на решение локальных проблем мэрия стала выделять больше денег.

Ранее сообщалось, что около 150 млн рублей направят на ремонт и содержание ливнёвок в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Также напомним, что управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода не выявило мест с угрозой схода грунта.