Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 16 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2022 17:12  [36] Замгубернатора Нижегородской области проверил работы по благоустройству в Арзамасе
15 июля 2022 17:05  [40] Движение транспорта на двух улицах Сормовского района приостановят с 18 июля
15 июля 2022 16:56  [41] Горячая линия на тему детского отдыха во время каникул пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля
15 июля 2022 16:37  [92] Около 3 тысяч призывников из Нижегородской области отправились к месту прохождения воинской службы
15 июля 2022 16:19  [96] Около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде
15 июля 2022 16:12  [87] Ситуационный центр "Волонтеров Победы" в Нижнем Новгороде выполнил более 100 заявок
15 июля 2022 15:57  [114] Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 16 июля
15 июля 2022 14:13  [123] Социальный проект по профориентации родителей стартовал в Нижегородской области
15 июля 2022 13:39  [176] Велодорожки в 2022 году обустроят в трех районах Нижнего Новгорода
15 июля 2022 13:26  [538] Многоэтажная застройка может появиться на улице Народной в Нижнем Новгороде
Общество

Около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде

15 июля 2022 16:19  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях.

По словам мэра, проблемы с ливневой канализацией имеются во всех районах города. Для того, чтобы привести их в порядок, необходимо произвести ремонт имеющихся сетей и насосных станций. На эти цели необходимо потратить около 9 млрд рублей.

Однако этих средств у администрации Нижнего Новгорода на данный момент нет, но Юрий Шалабаев подчеркнул, что на решение локальных проблем мэрия стала выделять больше денег.

Ранее сообщалось, что около 150 млн рублей направят на ремонт и содержание ливнёвок в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Также напомним, что управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода не выявило мест с угрозой схода грунта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Ливневки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph