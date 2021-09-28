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Около 150 млн рублей направят на ремонт и содержание ливнёвок в Нижнем Новгороде в 2022 году

10 ноября 2021 16:10  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 150 млн рублей направят в 2022 году на ремонт и содержание системы отведения дождевых и талых вод. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев.

Как сообщил глава города, в этом году работы проводились в шести районах Нижнего Новгорода.

В частности, в Нижегородском районе отремонтировали колодцы ливневой канализации на улицах Овражной, Усилова, Белинского, Родионова, Богдановича, Ковалихинской и на Казанском шоссе. Также был выполнен ремонт дренажного коллектора в районе Похвалинского съезда и коллекторы ливневой канализации на ул. Алексеевской и пл. Сенной.

На Автозаводе были отремонтированы коллекторы и колодцы по улицах Смирнова, Дьяконова, Львовской, Краснодонцев, Толбухина, Космической, Челюскинцев, Прыгунова, на проспектах Кирова и Бусыгина и Южном шоссе.

В Ленинском районе провели ремонт колодцев ливневой канализации был произведён на пр. Ленина и ул. Адмирала Макарова. Также был отремонтирован лоток перехватчика на бул. Заречный и ул. Подводников.

В Сормове в рамках работ был переложен коллектор ливневой канализации на ул. Коминтерна.

В Приокском районе в этом году был выполнен ремонт колодцев ливневой канализации по улицам 40 Лет Октября, Ларина, Баграмяна, Вологдина.

В Советском районе отремонтированы колодцы ливневой канализации на бул. 60 Лет Октября.

Кроме того, в Приокском и Нижегородском районе установлено 42 люка на колодцах ливневой канализации.

Юрий Шалабаев рассказал, уже два года в городе ведётся планомерная работа по приведению в порядок системы ливневой канализации, в это вкладываются значительные средства.

"В этом году предусмотрели финансирование не только в рамках ремонта самой ливневой канализации, но и при комплексном капремонте дорог, в том числе и в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги», также обращали пристальное внимание на систему отведения дождевых и талых вод. Но этих средств недостаточно. В модернизацию системы ливневой канализации долгое время средства не вкладывались, её износ составляет почти 90%. Чтобы решить этот вопрос, нужны значительные финансовые вливания, которые только муниципальный бюджет взять на себя не может", - отметил глава города.

Юрий Шалабаев напомнил, что в мэрии разработана "Схема развития дождевой канализации города Нижнего Новгорода". Согласно схеме нужно построить 435 км новых сетей, 28 комплексов очистных сооружений, 36 локальных очистных сооружений, 29 насосных станций и провести капитальный ремонт 14 существующих насосных станций.

По предварительной оценке, для нормальной работы ливневой сети в городе необходимо порядка 5,7 млрд рублей. В администрации Нижнего Новгорода заявили, что рассчитывают на софинансирование из вышестоящих бюджетов. В связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание выделяются бюджетные средства.

Так, в первом полугодии 2020 года на прочистку и ремонт ливневой канализации было выделено 12,4 млн рублей, на второе – 13,9 млн рублей.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Юрий Шалабаев
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