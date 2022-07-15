Ситуационный центр "Волонтеров Победы" в Нижнем Новгороде выполнил более 100 заявок Общество

НИА "Нижний Новгород"

Ситуационный центр "Волонтеров Победы" в Нижнем Новгороде выполнил более 100 заявок, поступивших на горячую телефонную линию центра с момента его открытия. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

"Ситуационный центр - это инновационный и эффективный инструмент для оперативного решения любых возникающих вопросов от жителей Нижегородской области, а также оказания им необходимой социальной поддержки. Ежедневно к нам поступает большое количество обращений от нижегородцев на различные темы: это и помощь в оформлении медицинских справок, и сопровождение пожилых людей, и уборка мусора. "Волонтеры Победы" оперативно отрабатывают эти обращения", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, что открытие Ситуационного центра состоялось 24 мая 2022 года, инициаторами его создания выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области.

Каждый житель Нижегородской области может позвонить в ситуационный центр по номеру горячей линии: 8 800 222 81 89 и оставить заявку на оказание помощи.

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