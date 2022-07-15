Молодежная программа "Наше время настало" будет разработана по инициативе депутата Госдумы Натальи Назаровой Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Во Дворце культуры городского округа Навашинский 14 июля состоялась дискуссионная молодежная встреча по инициативе депутата Государственной Думы РФ (фракция "Единой России") Натальи Назаровой. В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, правительства Нижегородской области, депутатского корпуса, главы муниципальных образований и активисты избирательного округа №131.

"Практически у каждого молодого человека на повестке дня стоят такие острые вопросы как получение образования, трудоустройство, социальная адаптация, жилищное обеспечение. Необходимо снять барьеры для роста и предоставить ей широкие возможности для личностной и профессиональной самореализации. Ну, и конечно, просто невозможно представить себе молодежную политику без самой молодежи! Важно услышать саму молодежь – чего они хотят. Значит, нужно активное участие самих молодых людей в этой работе", - отметила в своем приветственном слове Наталья Назарова.

В рамках мероприятия состоялась стратегическая сессия по созданию концепции программы "Наше время настало". Руководитель офиса "Молодежный ивент" молодежного центра "Высота" Ольга Безготько помогла активистам разработать шесть проектов по ключевым проблемам молодежи, которые они сами определили.

Как отметила региональный министр образования, науки и молодежной политики Ольга Петрова, Нижегородская область является лидером по многим позициям.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ставит амбициозные цели, поэтому мы работаем очень активно, решаем актуальные задачи, ищем ресурсы для их реализации. Так, по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2022 году нижегородцы выиграли более 70 млн рублей. Регион у нас большой, мы работаем над тем, чтобы все районы Нижегородской области включились в проектную работу и вовлекали в нее молодежь", – добавила министр.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин рассказал участникам, каким образом происходит взаимодействие с Молодежным парламентом.

"Мы как старшие коллеги всегда открыты к диалогу и рады тому, когда молодые парламентарии приходят к нам со своими идеями. В этом составе председатели молодежных комиссий часто посещают профильные комитеты и вносят в повестку свои предложения. Если есть хорошие проекты на местах, транслируйте их через своих представителей в Молодежном парламенте", - обратился он к присутствующим.

Как отметили организаторы, это лишь первое мероприятие в рамках большой работы с молодежью округа. Уже в ближайшее время представители молодежных организаций посетят другой район округа и продолжат работу по созданию концепции.