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Общество

Замгубернатора Нижегородской области проверил работы по благоустройству в Арзамасе

15 июля 2022 17:12  [25] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов и глава Арзамаса Александр Щелоков проверили ход работ по благоустройству исторического центра города.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время в Арзамасе практически завершено строительство ливневой канализации.

В частности, магистральные сети проложены на 100%, установка дождеприемных и канализационных колодцев выполнена на 86%.

"Строительство ливневой канализации – это лишь часть комплекса работ по благоустройству и перезагрузке исторического центра Арзамаса. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед нами задачу не просто построить новую инфраструктуру, а качественно улучшить городскую среду. После завершения строительства городской ливневой канализации здесь продолжится масштабная работа по благоустройству территории, ремонту дорог и тротуаров с обеспечением доступности для маломобильных граждан", - подчеркнул Сергей Морозов.

Александр Щелоков сказал, что прокладка ливневки в Арзамасе является событием исключительным в практике не только региона, но и многих субъектов России. 

"Оно стало возможным благодаря личному участию губернатора Нижегородской области, который принял решение поддержать проект средствами регионального бюджета в отсутствие федерального финансирования. Почти 6000 метров магистральных сетей, современные локальные очистные сооружения – гарантия того, что в значительной части Арзамаса повысится уровень комфортности среды и содержания улично-дорожной сети", - отметил Александр Щелоков.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проектов по развитию Арзамаса составит 15 млрд рублей.

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Теги:
Арзамас Благоустройство
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