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Общество

Свалка в Первомайске будет рекультивирована к ноябрю 2023 года

15 июля 2022 17:50  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров во время рабочего визита в Первомайск ознакомился с ходом ликвидации несанкционированной свалки отходов, стартовавшей в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на данной свалке отходы объемом 214,5 тыс. кубометров занимают площадь 3,2 га. Работы по ликвидации ведутся в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Как рассказал Денис Егоров, особенность этой свалки в том, что отходы размещены в водоохранной зоне, поэтому для ее ликвидации свалочные массы будут вывезены на специальный полигон. После ликвидации свалки водоохранная зона реки Умочь в Первомайске будет рекультивирована. 

Завершить работы планируется к ноябрю 2023 года. В текущем году на ликвидацию свалки направлено почти 230 млн рублей, из которых 174,5 млн – из федерального бюджета, 55,1 млн – из областного. Общая стоимость контракта составляет 456,2 млн рублей.          

Отмечается, что ликвидация несанкционированной свалки позволит улучшить качество жизни 13,3 тыс. человек.

Всего в рамках федерального проекта "Чистая страна" будет ликвидировано 7 крупных несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области и трех наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.  

Ранее сообщалось, что три свалки в Нижегородской области планируется ликвидировать досрочно.

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Теги:
Первомайск Свалки Экология
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