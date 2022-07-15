Свалка в Первомайске будет рекультивирована к ноябрю 2023 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров во время рабочего визита в Первомайск ознакомился с ходом ликвидации несанкционированной свалки отходов, стартовавшей в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на данной свалке отходы объемом 214,5 тыс. кубометров занимают площадь 3,2 га. Работы по ликвидации ведутся в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Как рассказал Денис Егоров, особенность этой свалки в том, что отходы размещены в водоохранной зоне, поэтому для ее ликвидации свалочные массы будут вывезены на специальный полигон. После ликвидации свалки водоохранная зона реки Умочь в Первомайске будет рекультивирована.

Завершить работы планируется к ноябрю 2023 года. В текущем году на ликвидацию свалки направлено почти 230 млн рублей, из которых 174,5 млн – из федерального бюджета, 55,1 млн – из областного. Общая стоимость контракта составляет 456,2 млн рублей.

Отмечается, что ликвидация несанкционированной свалки позволит улучшить качество жизни 13,3 тыс. человек.

Всего в рамках федерального проекта "Чистая страна" будет ликвидировано 7 крупных несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области и трех наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Ранее сообщалось, что три свалки в Нижегородской области планируется ликвидировать досрочно.