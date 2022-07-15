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Почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".
Согласно информации, за прошедшею неделю в проведении профилактических мероприятий было задействовано 87 мобильных групп, 327 человек и 94 единицы техники, которые провели с гражданами 18 собраний и 678 бесед, распространили 1536 листовок и 1657 памяток.
С начала мая ведомство составило 147 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности.
Кроме того, с 7 по 13 июля провели 31 рейд по выявлению нарушений правил охраны жизни людей на водных объектах и 103 профилактические беседы.
Напомним, что в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.
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