Почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, за прошедшею неделю в проведении профилактических мероприятий было задействовано 87 мобильных групп, 327 человек и 94 единицы техники, которые провели с гражданами 18 собраний и 678 бесед, распространили 1536 листовок и 1657 памяток.

С начала мая ведомство составило 147 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности.

Кроме того, с 7 по 13 июля провели 31 рейд по выявлению нарушений правил охраны жизни людей на водных объектах и 103 профилактические беседы.

Напомним, что в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.