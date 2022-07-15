Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 16 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2022 18:41  [53] Парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа
15 июля 2022 18:32  [63] Первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9
15 июля 2022 18:02  [72] Почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая
15 июля 2022 17:50  [72] Свалка в Первомайске будет рекультивирована к ноябрю 2023 года
15 июля 2022 17:33  [87] Нижний Новгород вошел в топ-3 федерального рейтинга "IQ городов" среди городов-миллионников
15 июля 2022 17:12  [94] Замгубернатора Нижегородской области проверил работы по благоустройству в Арзамасе
15 июля 2022 17:05  [87] Движение транспорта на двух улицах Сормовского района приостановят с 18 июля
15 июля 2022 16:56  [89] Горячая линия на тему детского отдыха во время каникул пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля
15 июля 2022 16:37  [123] Около 3 тысяч призывников из Нижегородской области отправились к месту прохождения воинской службы
15 июля 2022 16:19  [124] Около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде
Общество

Почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая

15 июля 2022 18:02  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, за прошедшею неделю в проведении профилактических мероприятий было задействовано 87 мобильных групп, 327 человек и 94 единицы техники, которые провели с гражданами 18 собраний и 678 бесед, распространили 1536 листовок и 1657 памяток.

С начала мая ведомство составило 147 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности.

Кроме того, с 7 по 13 июля провели 31 рейд по выявлению нарушений правил охраны жизни людей на водных объектах и 103 профилактические беседы.

Напомним, что в Нижегородской области установлен особый противопожарный режим.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожароопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph