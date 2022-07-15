Нижегородская область на 34% перевыполняет план по участию в нацпроекте "Производительность труда" Экономика

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" — Дмитрий Савин

Нижегородская область на 34% перевыполняет план по количеству предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он рассказал, что теперь нижегородские предприятия смогут участвовать в нацпроекте "Производительность труда" без ограничений по отраслям экономики. Правительство РФ расширило возможности национального проекта.



"Сегодня в регионе в нацпроекте уже участвуют 185 компаний, среди которых торговые, производственные и логистические организации. Бережливые технологии, которые внедряют на предприятиях-участниках нацпроекта "Производительность труда" эксперты Регионального и Федерального центров компетенций, универсальны и позволяют увеличивать выработку продукции без вложения дополнительных средств в среднем на 30 процентов. Теперь на получение поддержки в специальном порядке могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 миллионов рублей, независимо от вида деятельности" , - отметил Максим Черкасов.

По его словам, участие в нацпроекте для предприятий дает возможность снизить затраты на изготовление товара без потери качества и увеличить прибыль без повышения отпускных цен. "В условиях импортозамещения это особенно актуально, так как рынок перестраивается под новые возможности предприятий и потребности рядовых потребителей", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что почти на 60% вырастет выработка на нижегородском предприятии лесопереработки благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда"