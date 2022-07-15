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Победителями нижегородского марафона культурных событий "Культурный район" стали 28 проектов. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в марафоне победили 15 проектов от Ленинского района и 13 – от Нижегородского.
По словам Юрия Шалабаева, благодаря проекту в Нижнем Новгороде появятся новые необычные экскурсионные маршруты, граффити, что позволит сделать город еще более ярким.
В этом году проект реализуется в Нижегородском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.
Как рассказала директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, из более, чем сорока проектов комиссия отобрала самые интересные, учитывая интересы и детей, и молодежи, и пожилых людей.
Так, "Нижегородский планетарий" создал специальную программу для коррекционных классов. Ассоциация выпускников ННГУ им. Н.И. Лобачевского представит несколько циклов лекций молодых ученых. Также пройдет конкурс фанфиков и выставка комиксов, посвященных воздухоплаванию.
Библиотеки представили 7 проектов, победивших в конкурсе. Например, создание общедоступной электронной библиотеки психологии. Нижегородский центр татарской культуры создаст цифровой аудиоархив национального культурного наследия на Нижегородской земле, а музейно-выставочный центр "Микула" проведет «Фестивале дворовых игр» в парке"Дубки".
Список победителей размещен на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.
Ранее были определены победители фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде.
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