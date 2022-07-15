Победителями нижегородского марафона культурных событий "Культурный район" стали 28 проектов Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Победителями нижегородского марафона культурных событий "Культурный район" стали 28 проектов. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в марафоне победили 15 проектов от Ленинского района и 13 – от Нижегородского.

По словам Юрия Шалабаева, благодаря проекту в Нижнем Новгороде появятся новые необычные экскурсионные маршруты, граффити, что позволит сделать город еще более ярким.

В этом году проект реализуется в Нижегородском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

Как рассказала директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, из более, чем сорока проектов комиссия отобрала самые интересные, учитывая интересы и детей, и молодежи, и пожилых людей.

Так, "Нижегородский планетарий" создал специальную программу для коррекционных классов. Ассоциация выпускников ННГУ им. Н.И. Лобачевского представит несколько циклов лекций молодых ученых. Также пройдет конкурс фанфиков и выставка комиксов, посвященных воздухоплаванию.

Библиотеки представили 7 проектов, победивших в конкурсе. Например, создание общедоступной электронной библиотеки психологии. Нижегородский центр татарской культуры создаст цифровой аудиоархив национального культурного наследия на Нижегородской земле, а музейно-выставочный центр "Микула" проведет «Фестивале дворовых игр» в парке"Дубки".

Список победителей размещен на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

Ранее были определены победители фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде.