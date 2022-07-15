Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 16 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 июля 2022 18:18  [68] Победителями нижегородского марафона культурных событий "Культурный район" стали 28 проектов
15 июля 2022 14:59  [119] Детский проект "Играем вместе" стартует во дворах Нижнего Новгорода 18 июля
15 июля 2022 14:40  [160] Опубликована программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 16 июля
15 июля 2022 12:26  [280] Определены победители фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде
15 июля 2022 11:36  [150] Праздничные мероприятия пройдут в честь 870-летия Городца 23-24 июля
14 июля 2022 18:09  [442] "Город 312", Виктория Дайнеко, "Фабрика" и "Корни" выступят в день 801-летия Нижнего Новгорода
14 июля 2022 16:47  [247] Организаторы фестиваля "Рок чистой воды" анонсировали экопрограмму на 16-31 июля
14 июля 2022 15:02  [467] Опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 15-17 июля
13 июля 2022 17:05  [265] Фестиваль классических автомобилей "Горький классик" пройдет на Нижегородской ярмарке 17-24 июля
12 июля 2022 17:04  [312] Выставка, посвящённая 200-летию Нижегородской ярмарки, открылась в Русском музее фотографии
Культура и отдых

Победителями нижегородского марафона культурных событий "Культурный район" стали 28 проектов

15 июля 2022 18:18  [68] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Победителями нижегородского марафона культурных событий "Культурный район" стали 28 проектов. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в марафоне победили 15 проектов от Ленинского района и 13 – от Нижегородского. 

По словам Юрия Шалабаева, благодаря проекту в Нижнем Новгороде появятся новые необычные экскурсионные маршруты, граффити, что позволит сделать город еще более ярким.

В этом году проект реализуется в Нижегородском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. 

Как рассказала директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева, из более, чем сорока проектов комиссия отобрала самые интересные, учитывая интересы и детей, и молодежи, и пожилых людей.

Так, "Нижегородский планетарий" создал специальную программу для коррекционных классов.  Ассоциация выпускников ННГУ им. Н.И. Лобачевского представит несколько циклов лекций молодых ученых. Также пройдет конкурс фанфиков и выставка комиксов, посвященных воздухоплаванию.

Библиотеки представили 7 проектов, победивших в конкурсе. Например, создание общедоступной электронной библиотеки психологии. Нижегородский центр татарской культуры создаст цифровой аудиоархив национального культурного наследия на Нижегородской земле, а музейно-выставочный центр "Микула" проведет «Фестивале дворовых игр» в парке"Дубки".

Список победителей размещен на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

Ранее были определены победители фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы культура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph