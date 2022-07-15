Первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9 Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9. Соответствующее трехстороннее соглашение о взаимодействии между министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, администрацией города и школой было подписано 15 июля.

Согласно информации, технопарк будет создан в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, создание "Кванториума" даст возможность детям получать необходимую информацию с помощью современных технологий, а преподавать в нем будут специалисты, обучавшиеся в Сколково и уже имеющие опыт работы в кванториумах.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова рассказала, что создание школьного "Кванториума" в Сормовском районе, где мощно развит судостроительный кластер, может помочь ребятам еще раньше определиться с профессией.

Директор МБОУ "Школа №9" Анна Жукова отметила, что школа расположена в Центре Сормова, где расположена удобная транспортная развязка, что позволит посещать занятия ребятам из разных районов. В первой половине дня в кабинетах будут заниматься школьники, а во второй половине дня будут организованы занятия в рамках дополнительного образования, в том числе и для детей из других образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ.

СПРАВКА:

Цель создания Школьного Кванториума - повышение эффективности деятельности школы, развитие ее материально-технической базы и совершенствование организационно-содержательных условий для расширения содержания общего образования и реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественнонаучной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, а также повышения качества образования.