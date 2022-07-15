Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 16 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2022 18:41  [59] Парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа
15 июля 2022 18:32  [67] Первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9
15 июля 2022 18:02  [76] Почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая
15 июля 2022 17:50  [76] Свалка в Первомайске будет рекультивирована к ноябрю 2023 года
15 июля 2022 17:33  [91] Нижний Новгород вошел в топ-3 федерального рейтинга "IQ городов" среди городов-миллионников
15 июля 2022 17:12  [95] Замгубернатора Нижегородской области проверил работы по благоустройству в Арзамасе
15 июля 2022 17:05  [88] Движение транспорта на двух улицах Сормовского района приостановят с 18 июля
15 июля 2022 16:56  [91] Горячая линия на тему детского отдыха во время каникул пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля
15 июля 2022 16:37  [123] Около 3 тысяч призывников из Нижегородской области отправились к месту прохождения воинской службы
15 июля 2022 16:19  [125] Около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде
Общество

Первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9

15 июля 2022 18:32  [67] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9. Соответствующее трехстороннее соглашение о взаимодействии между министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, администрацией города и школой было подписано 15 июля.

Согласно информации, технопарк будет создан в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, создание "Кванториума" даст возможность детям получать необходимую информацию с помощью современных технологий, а преподавать в нем будут специалисты, обучавшиеся в Сколково и уже имеющие опыт работы в кванториумах. 

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова рассказала, что создание школьного "Кванториума" в Сормовском районе, где мощно развит судостроительный кластер, может помочь ребятам еще раньше определиться с профессией.

Директор МБОУ "Школа №9" Анна Жукова отметила, что школа расположена в Центре Сормова, где расположена удобная транспортная развязка, что позволит посещать занятия ребятам из разных районов. В первой половине дня в кабинетах будут заниматься школьники, а во второй половине дня будут организованы занятия в рамках дополнительного образования, в том числе и для детей из других образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ.

СПРАВКА:

Цель создания Школьного Кванториума - повышение эффективности деятельности школы, развитие ее материально-технической базы и совершенствование организационно-содержательных условий для расширения содержания общего образования и реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественнонаучной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, а также повышения качества образования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph