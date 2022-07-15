Парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа Общество

Фото: ЦОДД

Парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения на остановку и стоянку вводятся на участках проспекта Ленина от дома №76 до дома №70, от ул. Переходникова до дома №75 и на участке напротив дома № 75 (на этом участке запрет не распространяется на автобусы).

Как пояснили в департаменте, ранее на участке проспекта от дома №76 до дома №70 была запрещена парковка только для грузового транспорта. Расширение ограничений необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта и создания места для парковки автобусов.

Ранее сообщалось, что новые ограничения вводятся на Георгиевском съезде Нижнего Новгород со 2 августа.