Плановую профилактику на телерадиообъектах проведут в Нижегородской области 18 июля Общество

Плановую профилактику на объектах телерадиовещания проведут в Нижегородской области 18 июля

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Плановую профилактику на объектах телерадиовещания проведут в Нижегородской области 18 июля. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Работы будут проводиться с 2:00 до 11:00 на станциях "Нижний Новгород", "Арзамас", "Саров" и "Выкса". В это время возможны перерывы трансляции 20 телевизионных и трёх радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Также в этот период во всех пунктах вещания ЦЭТВ в Нижегородской области первый мультиплекс будет транслироваться в федеральной версии без региональных врезок.

Если после возобновления трансляции на радиотелевизионных станциях приём сигнала ЦЭТВ у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется перезагрузтить оборудование с повторным поиском каналов.

Подробнее об эфирном телерадиовещании в регионе, в том числе с актуальным графиком возможных перерывов трансляции, можно ознакомиться на сайте Смотрицифру.РФ и в бесплатном мобильном приложении "Телегид".