Денис Мантуров ознакомился в прототипом электрокроссовера "E-Neva" в Нижнем Новгороде Политика

Денис Мантуров ознакомился в прототипом электрокроссовера E-Neva в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Денис Мантуров ознакомился в прототипом электрокроссовера "E-Neva" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минпромторге России.

Согласно информации, заместитель председателя правительства страны, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил "Нижегородский завод 70-летия Победы", входящий в концерн ВКО "Алмаз – Антей".

В ходе мероприятия высокому гостю был представлен полнофункциональный прототип электрокроссовера "E-Neva". Машина разработана на АО "Обуховский завод", также входящем в концерн.

Напомним, накануне вице-премьер посетил Нижний Новгород, где побывал на церемонии спуска на воду первого в России краболовного судна "Вайгач".