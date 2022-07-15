Мероприятия для детей в дни летних каникул
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 16 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
16 июля 2022 13:45  [260] Денис Мантуров ознакомился в прототипом электрокроссовера "E-Neva" в Нижнем Новгороде
15 июля 2022 19:03  [522] Эксперт-мониторинг событий c 8 по 15 июля 2022 года от АНО "Минин-центр"
15 июля 2022 17:25  [341] Глеб Никитин встретил Дениса Мантурова в нижегородском аэропорту
15 июля 2022 16:43  [199] Молодежная программа "Наше время настало" будет разработана по инициативе депутата Госдумы Натальи Назаровой
12 июля 2022 16:49  [356] Олег Лавричев избран на пост зампредседателя Регионального совета НРО "Всероссийский совет местного самоуправления"
12 июля 2022 15:42  [446] Александра Вайнберга переизбрали на пост председателя Регионального совета НРО "Всероссийский совет местного самоуправления"
11 июля 2022 16:09  [630] Дмитрий Груничев назначен и.о. главы министерства строительства Нижегородской области
09 июля 2022 09:21  [943] Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области
08 июля 2022 19:02  [1152] Эксперт-мониторинг событий 1 по 8 июля 2022 года от АНО "Минин-центр"
08 июля 2022 11:43  [450] Уголовное дело завели на начальника ЛПП в речном порту Дзержинска
Политика

Денис Мантуров ознакомился в прототипом электрокроссовера "E-Neva" в Нижнем Новгороде

16 июля 2022 13:45  [260] Политика
Денис Мантуров ознакомился в прототипом электрокроссовера E-Neva в Нижнем Новгороде

Денис Мантуров ознакомился в прототипом электрокроссовера E-Neva в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Денис Мантуров ознакомился в прототипом электрокроссовера "E-Neva" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Минпромторге России.

Согласно информации, заместитель председателя правительства страны, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил "Нижегородский завод 70-летия Победы", входящий в концерн ВКО "Алмаз – Антей".

В ходе мероприятия высокому гостю был представлен полнофункциональный прототип электрокроссовера "E-Neva". Машина разработана на АО "Обуховский завод", также входящем в концерн.

Напомним, накануне вице-премьер посетил Нижний Новгород, где побывал на церемонии спуска на воду первого в России краболовного судна "Вайгач".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
авто Визиты Оборонная промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph