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Политика

Денис Мантуров посетил "ЦНИИ "Буревестник" в Нижнем Новгороде

16 июля 2022 16:30  [139] Политика
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Глеб Никитин 16 июля посетили производственную площадку АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", который входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей", и АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в Концерн "Уралвагонзавод" в составе Госкорпорации "Ростех"). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, вице-премьер.

На АО "ЦНИИ "Буревестник" была представлена выставка образцов военной и гражданской техники. Предприятие специализируется на научно-конструкторской и производственной деятельности по ствольному артиллерийскому вооружению для сухопутных войск и Военно-морского флота России.

Кроме того, Денис Мантуров провёл совещание по вопросам выполнения опытно-конструкторских работ для создания перспективных образцов продукции оборонно-промышленного комплекса, участие в котором принял глава региона Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что на заводе 70-летия Победы вице-премьеру продемонстрировали полнофункциональный прототип электрокроссовера "E-Neva".

Здесь также состоялось заседание комитета Совета директоров ПАО "Газпром" по импортозамещению и технологическому развитию, где основное внимание уделили российскому оборудованию для подводной добычи ископаемых. На заводе разрабатывают высокотехнологичное оборудование, в том числе нефтегазовой.

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Теги:
Визиты заводы Оборонная промышленность
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