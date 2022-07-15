Почти 12 млн кВт удалось сэкономить в Нижнем Новгороде за пять месяцев
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Почти 12 млн кВт удалось сэкономить в Нижнем Новгороде за пять месяцев 2022 года при реализации энергосервисного контракта. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в своём tg-канале.
Согласно информации, почти 60 тыс. светильников заменены на энергосберегающие светодиодные, что не только сказалось на повышении уровня освещенности города, но и обеспечило такую существенную экономию.
Ранее сообщалось, что почти 100 млн рублей составила экономия средств бюджета Нижнего Новгорода в результате модернизации системы наружного освещения.
Также сообщалось, что рассматривается частная концессионная инициатива о модернизации существующего и строительстве нового наружного освещения на 1400 участках.
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