Объявлен окончательный line up нижегородского фестиваля "Рок чистой воды" 30 июля

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НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Фестиваль "Рок чистой воды – 2022" в Нижнем Новгороде начнётся концертом на пл. Минина и Пожарского 30 июля.
Определён окончательный тайминг мероприятия:
13:00-13:30 группа "Ridols"
13:40-14:10 группа "Последний Приют"
14:20-14:55 группа "Ordinate"
15:00-15:25 Вадим Демидов
15:35-16:10 группа "Корсар"
16:15-16:45 Альберт Кувезин
16:55-17:30 группа "Ё"
17:40-18:15 группа "FPG"
18:25-18:55 группа "The Walking Street"
19:05-19:40 группа "Гран-КуражЪ"
19:50-20:25 арт-проект Инны Желанной "Вилы"
20:35-21:15 группа "Воскресение"
21:25-22:05 группа "СерьГа"
Кроме того, 31 июля фестиваль традиционно продолжится "воскресником". Музыканты, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, активисты и все желающие присоединиться займутся уборкой мусора с берегов Гребного канала, начиная на Нижне-Волжской набережной напротив гостиницы "Александровский сад".
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