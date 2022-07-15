Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 16 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 июля 2022 19:17  [39] Объявлен окончательный line up нижегородского фестиваля "Рок чистой воды" 30 июля
16 июля 2022 18:18  [93] Музей шкатулки и балагурского замка появился в Лыскове
16 июля 2022 11:38  [212] Нижегородские школьницы приняли участие в съемках нового кулинарного шоу Константина Ивлева
16 июля 2022 10:34  [259] Программа празднования 200-летия Нижегородской ярмарки открылась иммерсивным шоу
15 июля 2022 18:18  [337] Победителями нижегородского марафона культурных событий "Культурный район" стали 28 проектов
15 июля 2022 14:59  [205] Детский проект "Играем вместе" стартует во дворах Нижнего Новгорода 18 июля
15 июля 2022 14:40  [464] Опубликована программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 16 июля
15 июля 2022 12:26  [365] Определены победители фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде
15 июля 2022 11:36  [241] Праздничные мероприятия пройдут в честь 870-летия Городца 23-24 июля
14 июля 2022 18:09  [527] "Город 312", Виктория Дайнеко, "Фабрика" и "Корни" выступят в день 801-летия Нижнего Новгорода
Культура и отдых

Объявлен окончательный line up нижегородского фестиваля "Рок чистой воды" 30 июля

16 июля 2022 19:17  [39] Культура и отдых
предоставлено организаторами

предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Фестиваль "Рок чистой воды – 2022" в Нижнем Новгороде начнётся концертом на пл. Минина и Пожарского 30 июля.

Определён окончательный тайминг мероприятия:
13:00-13:30 группа "Ridols"
13:40-14:10 группа "Последний Приют"
14:20-14:55 группа "Ordinate"
15:00-15:25 Вадим Демидов
15:35-16:10 группа "Корсар"
16:15-16:45 Альберт Кувезин
16:55-17:30 группа "Ё"
17:40-18:15 группа "FPG"
18:25-18:55 группа "The Walking Street"
19:05-19:40 группа "Гран-КуражЪ"
19:50-20:25 арт-проект Инны Желанной "Вилы"
20:35-21:15 группа "Воскресение"
21:25-22:05 группа "СерьГа"

Кроме того, 31 июля фестиваль традиционно продолжится "воскресником". Музыканты, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, активисты и все желающие присоединиться займутся уборкой мусора с берегов Гребного канала, начиная на Нижне-Волжской набережной напротив гостиницы "Александровский сад".

(12+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты Субботник Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph