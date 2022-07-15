Объявлен окончательный line up нижегородского фестиваля "Рок чистой воды" 30 июля Культура и отдых

предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Фестиваль "Рок чистой воды – 2022" в Нижнем Новгороде начнётся концертом на пл. Минина и Пожарского 30 июля.

Определён окончательный тайминг мероприятия:

13:00-13:30 группа "Ridols"

13:40-14:10 группа "Последний Приют"

14:20-14:55 группа "Ordinate"

15:00-15:25 Вадим Демидов

15:35-16:10 группа "Корсар"

16:15-16:45 Альберт Кувезин

16:55-17:30 группа "Ё"

17:40-18:15 группа "FPG"

18:25-18:55 группа "The Walking Street"

19:05-19:40 группа "Гран-КуражЪ"

19:50-20:25 арт-проект Инны Желанной "Вилы"

20:35-21:15 группа "Воскресение"

21:25-22:05 группа "СерьГа"

Кроме того, 31 июля фестиваль традиционно продолжится "воскресником". Музыканты, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, активисты и все желающие присоединиться займутся уборкой мусора с берегов Гребного канала, начиная на Нижне-Волжской набережной напротив гостиницы "Александровский сад".

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