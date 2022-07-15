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Общество

Нижегородские журналисты и блогеры смогут принять участие в экологическом конкурсе "Десятилетие восстановления"

17 июля 2022 09:10  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Всероссийское общество охраны природы приглашает нижегородских журналистов и блогеров принять участие в конкурсе "Десятилетие восстановления" в рамках глобального проекта, проводимого в 2021-2030 годах для экологического оздоровления планеты. Об этом сообщают организаторы.

В центре внимания – состояние экосистем страны. Конкурс – не просто творческое состязание мастеров слова и фоторепортажа. Это возможность взглянуть на одну из главных экологических проблем глазами людей, искренне переживающих за гибель лесов, водоемов и степей, рассказать об энтузиастах и компаниях, которые своими добрыми делами возрождают и оберегают природные территории, обеспечивая будущим поколениям право на жизнь.

Заявки на участие в конкурсе можно направлять до 30 сентября 2022 года включительно. Принимаются  материалы, которые были опубликованы в печатных СМИ, вышли в теле- или радиоэфире, опубликованы в любом профиле в социальной сети ВКонтакте в период с 1 января по 30 сентября 2022 года включительно.

Итоги творческого состязания будут подведены  в декабре 2022 года. В каждой номинации жюри определит до трех победителей. Финалистам проекта будет вручен диплом победителя и денежная премия: за первое место – 50 тыс. рублей, за второе место – 40 тыс. рублей, за третье место – 30 тыс. рублей.

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Теги:
Конкурсы Экология
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