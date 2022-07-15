Задержан подозреваемый по делу о гибели ребенка в ДТП на Бору

НИА "Нижний Новгород"
Нижегородские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Бору с участием подростков. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 16 июля в дневное время в поселке Октябрьский г.о.г. Бор 63-летний подозреваемый на автомобиле Kia совершил наезд на двух подростков-велосипедистов.
В результате аварии 11-летний мальчик погиб на месте, а еще один 9-летний ребенок с множественными травмами был госпитализирован.
Как установили следователи, во время совершения аварии водитель иномарки находился в нетрезвом виде. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы, идет опрос свидетелей происшествия.
Ранее сообщалось, что два ребенка попали под колеса автомобилей в Нижегородской области.
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