Задержан подозреваемый по делу о гибели ребенка в ДТП на Бору Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Бору с участием подростков. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 16 июля в дневное время в поселке Октябрьский г.о.г. Бор 63-летний подозреваемый на автомобиле Kia совершил наезд на двух подростков-велосипедистов.

В результате аварии 11-летний мальчик погиб на месте, а еще один 9-летний ребенок с множественными травмами был госпитализирован.

Как установили следователи, во время совершения аварии водитель иномарки находился в нетрезвом виде. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы, идет опрос свидетелей происшествия.

Ранее сообщалось, что два ребенка попали под колеса автомобилей в Нижегородской области.