Нижегородские полицейские провели рейд против стритрейсеров Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели на территории Нижнего Новгорода рейд против стритрейсеров.

Как рассказали в ведомстве, в ходе рейда инспекторы пресекали нарушения, связанные с использованием технически неисправных транспортных средств. К ним относятся не предусмотренные конструкцией автомобиля "прямоток", внешние световые приборы, а также излишняя тонировка.

По итогам профилактической операции было выявлено 31 нарушение ПДД, из них 24 - по ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

Кроме того, по одному нарушению было зафиксировано по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке) и ч.2 ст.12.2 КоАП РФ (управление автомобилем без номеров).

Ещё один человек был задержан по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишённым прав).



Ранее сообщалось, что порядка 70 водителей автобусов в Нижнем Новгороде привлекли к административной ответственности за нарушения правил перевозок и прочие нарушения.