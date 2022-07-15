Нижегородские коммунальщики переведены на усиленный режим работы из-за ливня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские коммунальщики переведены на усиленный режим работы из-за ливня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в настоящее время в городе работают 49 единиц техники: 25 автомашин и 24 мотопомпы.

Также привлечена дополнительная техника.

Напомним, что угроза сильных дождей сохранится местами по Нижегородской области также ночью и утром 19 июля.

Ранее сообщалось, что около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде.