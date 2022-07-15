"Валдаи" с 18 июля стали ходить в Балахну и Городец Общество

НИА "Нижний Новгород"

Пассажирские перевозки на суднах "Валдай" из Нижнего Новгорода в Балахну и Городец стартовали с 18 июля.

По информации ООО "Судоходная кампания "Водолет", туристический маршрут в Городец также останется в расписании.

Как отметил перевозчик, решение о новых рейсах было принято на основании многочисленных обращений. До конца июля возможен также запуск туристического маршрута в Балахну, отметили в компании.



В утренний рейс по маршруту Нижний Новгород – Балахна – Городец судно будет отправляться в 8.00, из Городца – в 9.40. В обоих направлениях предусмотрена 15-минутная остановка в Балахне. Самый поздний вечерний рейс - только до Балахны: из Нижнего Новгорода "Валдай" отправится в 18.00, из Балахны в Нижний Новгород - в 18.55.

Ранее сообщалось, что совмещенный турмаршрут "поезд+Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец планируется запустить с 15 июля.