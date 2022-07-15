Педагоги из ДНР повысят свою квалификацию в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородское министерство образования совместно с НИРО организовали повышение квалификации педагогических работников города Харцызска Донецкой народной республики.

Как рассказали в ведомстве, обучение организовано по дополнительной программе "Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования и основного общего образования в работе учителя".

Первая группа из 20 педагогов уже прибыла в Нижний Новгород и приступила к обучению. Программа разработана в рамках соглашения между Нижегородской областью и Харцызском. Отмечается, что она направлена на успешную интеграцию системы образования ДНР в образовательное пространство РФ.

На базе Нижегородского института развития образования будет очно обучено 39 человек. Кроме того, 120 человек пройдут дистанционное обучение. Педагоги Харцызска узнают о реализации в РФ ряда ключевых проектов, таких как "Разговоры о важном", "Школа Минпросвещения России", ФГИС Минпросвещения России "Моя школа", а также о специфике оценки качества образования и формировании функциональной грамотности школьников.

Как подчеркнули в Минобре, программа обучения прошла профессионально-общественную экспертизу и внесена в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ педагогического образования.

Напомним, Нижегородская область уже помогает в восстановлении и развитии коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры Харцызска.

Ранее сообщалось, что мэр Арзамаса Александр Щелоков и глава Харцызска Виктория Жукова подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами. Согласно документу, Арзамас и Харцызск будут сотрудничать в сфере культуры, спорта и экономики.